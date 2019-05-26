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ВИДЕО - Крутой футбольный скилл Квитовой, которая управляется с мячом лучше игроков РПЛ

Крутой футбольный скилл Квитовой, которая управляется с мячом лучше игроков РПЛ
4 984 просмотров | 00:33
Eurosport

17 ч. назадОбновлено 16 ч. назад

Удивительно, что она теннисистка.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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