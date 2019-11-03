ВИДЕО - Два одиночника и один дуэт выигрывали «Ролан Гаррос» и Берси в один год. Кто эти авторы дубля

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А еще Федерер и Джокович взяли оба турнира, но в разные сезоны. Кстати, у Новака уже пять побед в Берси.