Теннис > ATP Masters Париж

Обзор матча Джокович – Шаповалов (видео)

Шаповалов уколол Джоковича крутыми розыгрышами, но все же проиграл первый финал «Мастерса» в карьере
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Eurosport

55 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Новак взял пятый титул в Берси.
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Теннис


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