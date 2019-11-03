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Хачанов и Рублев проиграли парный финал ATP Masters в Париже – обзор матча (видео)

Хачанов и Рублев сражались в первом сете парного финала, но расклеились во втором
 335 просмотров | 04:20
Eurosport

56 мин. назад

Титул уплыл от русских теннисистов.
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