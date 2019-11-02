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ВИДЕО - «Третий россиянин после Сафина и Давыденко, выигравший в Берси». Как Хачанов взял Париж в 2018-м

«Третий россиянин после Сафина и Давыденко, выигравший в Берси». Как Хачанов взял Париж в 2018-м
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Eurosport

11 мин. назад

Год назад Карен обыграл четверых соперников из топ-10, включая Новака Джоковича.
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