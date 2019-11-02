Теннис > ATP Masters Париж

Обзор матча Тсонга – Надаль (видео)

Тсонга уперся в первом сете, провалился во втором и рассмешил Надаля
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Eurosport

1 час назад

Испанский теннисист уверенно пробился в полуфинал турнира в Париже.
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Теннис


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