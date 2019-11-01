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ВИДЕО - Циципас постоянно пулял в аут – впервые его матч с Джоковичем прошел без борьбы

Циципас постоянно пулял в аут – впервые его матч с Джоковичем прошел без борьбы
  смотрят | 03:23
Eurosport

3 мин. назад

Новак отдал Стефаносу всего три гейма.
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Теннис


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