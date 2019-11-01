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ВИДЕО - Рафаэль Надаль – Стэн Вавринка. Обзор матча 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Надаль в юбилейный 20-й раз огорчил Вавринку и легко прошел дальше в Париже
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Eurosport

30 мин. назад

Испанец надвигается на Джоковича с противоположной половины сетки.
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