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ВИДЕО - «Мне нравится Карен, мы хорошие друзья». Джокович заговорил по-русски

«Мне нравится Карен, мы хорошие друзья». Джокович заговорил по-русски
 155 просмотров | 01:48
Eurosport

35 мин. назад

У Ноле отличное произношение.
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Теннис


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