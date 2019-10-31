Теннис > ATP Masters Париж

Адриан Маннарино – Рафаэль Надаль. Хайлайты (видео)

Маннарино яростно сопротивлялся Надалю, но испанский бычок все равно оказался крепче
 16 просмотров | 03:08
Eurosport

36 мин. назад

Рафа пробился в третий круг парижского «Мастерса».
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