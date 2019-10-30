Теннис > ATP Masters Париж

Новак Джокович – Корентен Муте. Хайлайты (видео)

Джокович отдал Муте 10 геймов и приз автору лучшего твиннера года
 256 просмотров | 03:07
Eurosport

40 мин. назад

Серб провел отнюдь не легкий матч во втором круге.
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Теннис


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