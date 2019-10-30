Теннис > ATP Masters Париж

Пэр и Монфис несколькими движениями превратили розыгрыш в произведение искусства (видео)

Пэр и Монфис несколькими движениями превратили розыгрыш в произведение искусства
 5 просмотров | 00:52
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 19 мин. назад

Это было великолепно.
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Теннис


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