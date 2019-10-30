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ВИДЕО - «Это сложный турнир. Надеюсь, сыграю на высоком уровне». Надаль – о «Мастерсе» в Париже

«Это сложный турнир. Надеюсь, сыграю на высоком уровне». Надаль – о «Мастерсе» в Париже
 133 просмотров | 01:18
Eurosport

1 час назад

Рафа настроен дать бой Джоковичу и другим.
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