ВИДЕО - «Сафин всегда был для меня примером для подражания». Джокович назвал любимых теннисистов из России
Показать большеПоказать меньше
Теннис
«Сафин всегда был для меня примером для подражания». Джокович назвал любимых теннисистов из России51 просмотров • 2 ч. назад
«В Берси Марат выиграл три «Мастерса» и Кубок Дэвиса». Париж – особенное место для Сафина128 просмотров • 3 ч. назад
Медведев реализовал один брейк-пойнт из 15 и прервал серию из шести финалов подряд4 163 просмотров • 19 ч. назад
Убойный розыгрыш Шарди остудил Медведева1 840 просмотров • 20 ч. назад
Симон получил травму в первом сете против Шаповалова и снялся с турнира952 просмотров • 21 ч. назад
Игровые зоны, рестораны и пиво. Чем развлечься фанатам на арене «Мастерса» в Париже1 503 просмотров • Вчера в 18:01
Хачанов мечтал защитить титул в Париже, но Штруфф остановил его во втором раунде904 просмотров • Вчера в 17:10
В прошлом году Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже. Карен вспомнил яркие моменты финала с Джоковичем761 просмотров • Вчера в 16:04
Оказывается, у Макинроя есть брат. Они побеждали в паре в Берси, а сейчас комментируют теннис546 просмотров • Вчера в 10:44
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
«В Берси Марат выиграл три «Мастерса» и Кубок Дэвиса». Париж – особенное место для Сафина
Медведев реализовал один брейк-пойнт из 15 и прервал серию из шести финалов подряд
Убойный розыгрыш Шарди остудил Медведева
Симон получил травму в первом сете против Шаповалова и снялся с турнира
Игровые зоны, рестораны и пиво. Чем развлечься фанатам на арене «Мастерса» в Париже
Хачанов мечтал защитить титул в Париже, но Штруфф остановил его во втором раунде