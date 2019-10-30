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ВИДЕО - «В Берси Марат выиграл три «Мастерса» и Кубок Дэвиса». Париж – особенное места для Сафина

«В Берси Марат выиграл три «Мастерса» и Кубок Дэвиса». Париж – особенное места для Сафина
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Eurosport

40 мин. назад

А еще здесь двукратный чемпион «Шлемов» завершил карьеру.
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Теннис


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