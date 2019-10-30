Теннис > ATP Masters Париж

Обзор матча Медведев – Шарди (видео)

Медведев реализовал один брейк-пойнт из 15 и прервал серию из шести финалов подряд
 43 просмотров | 03:42
Eurosport

27 мин. назад

Плохой матч для русского теннисиста.
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Теннис


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