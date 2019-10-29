Теннис > ATP Masters Париж

Убойный розыгрыш Шарди остудил Медведева (видео).

Убойный розыгрыш Шарди остудил Медведева
 162 просмотров | 00:49
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Красиво, но обидно.
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Теннис


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