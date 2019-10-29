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Симон получил травму и в первом сете против Шаповалова снялся с турнира (видео)

Симон получил травму и в первом сете против Шаповалова снялся с турнира
 8 просмотров | 01:20
Eurosport

22 мин. назад

Денис без борьбы шагнул во второй раунд.
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Теннис


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