Теннис > ATP Masters Париж

Образ матча Хачанов – Штруфф (видео)

Хачанов мечтал защитить титул в Париже, но Штруфф остановил его во втором раунде
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 7 мин. назад

Обидное поражение русского теннисиста.
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Теннис


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