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ВИДЕО - Игровые зоны, рестораны и пиво. Чем развлечься фанатам на арене «Мастерса» в Париже

Игровые зоны, рестораны и пиво. Чем развлечься фанатам на арене «Мастерса» в Париже
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Eurosport

5 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

«Аккорхотелс Арена» примет около 150 тысяч болельщиков.
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Теннис


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