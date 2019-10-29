Теннис > ATP Masters Париж

Обзор матча Рублев – Тсонга (видео)

Рублев взял у Тсонга первый сет, но француз сделал мощный камбэк
 7 просмотров | 02:45
Eurosport

19 мин. назад

Россия уже лишилась одного представителя на «Мастерсе» в Париже.
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Теннис


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