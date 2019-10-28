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ВИДЕО - Беккер, Сампрас, Сафин, Маррей, Надаль – гениальные розыгрыши легенд на парижском «Мастерсе»

Беккер, Сампрас, Сафин, Маррей, Надаль – гениальные розыгрыши легенд на парижском «Мастерсе»
 242 просмотров | 05:51
Eurosport

1 час назад

Берси видел много красивейшего тенниса.
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