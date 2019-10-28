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ВИДЕО - Сафин трижды побеждал в Берси. Чемпионы турнира, на котором Марат провел последний матч

Сафин трижды побеждал в Берси. Чемпионы турнира, на котором Марат провел последний матч
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 10 мин. назад

Сампрас, Дель Потро и Маррей – все об их победах на парижском «Мастерсе».
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