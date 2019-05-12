Теннис > ATP Masters Мадрид

ВИДЕО - Циципас баловался укороченными, менял тактику, но не предотвратил триумф Джоковича

Циципас баловался укороченными, менял тактику, но не предотвратил триумф Джоковича
 922 просмотров | 03:18
Eurosport

6 ч. назад

Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4 в финале Мадрида.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео