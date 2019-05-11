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ВИДЕО - Горячий удар от Новака Джоковича в полуфинале против Доминика Тима

Джокович укоротил мяч, а потом пробил с низким отскоком в главном розыгрыше тай-брейка
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Eurosport

10 ч. назад

Горячий удар от Ноле в полуфинале Мадрида.
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Теннис


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