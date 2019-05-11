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Хайлайты четвертьфинала турнира в Мадриде между Домиником Тимом и Роджером Федерером – видео

Тим не сломался под напором Федерера и с матчболов сокрушил швейцарского дядю
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Eurosport

Вчера в 00:03

Австриец избавил Новака Джоковича от проблем.
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