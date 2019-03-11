Теннис > ATP Masters Индиан-Уэллс

ВИДЕО - Кудесник Монфис забился в угол, уронил ракетку, но все же потащил сложнейший мяч

Кудесник Монфис забился в угол, уронил ракетку, но все же потащил сложнейший мяч
 4 просмотров | 00:39
Eurosport

9 мин. назад

Даже судья на вышке была в шоке.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео