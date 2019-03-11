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ВИДЕО - Фантастический удар Надаля по высоколетящему мячу спиной к сете

Фантастический удар Надаля по высоколетящему мячу спиной к сете
 23 просмотров | 00:43
Eurosport

25 мин. назад

После такого Дональдссон думал, как бы побыстрее спастись с корта.
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Теннис


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