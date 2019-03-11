ВИДЕО - Федерер приоделся в белое, как будто уже Уимблдон, а затем нокаутировал Гожовчика
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Федерер приоделся в белое, как будто уже Уимблдон, а затем нокаутировал Гожовчика520 просмотров • 3 ч. назад
Зверев взял всего 8 геймов у полуживого Клижана, но этого хватило для победы1 269 просмотров • Вчера в 09:27
Мастер-класс от старика Кольшрайберу щеглу Кирьосу1 895 просмотров • Вчера в 09:07
127-я ракетка мира задал трепку Джоковичу в первом сете, но на этом и остановился3 414 просмотров • Вчера в 07:26
Вавринка не захотел проигрывать Эвансу, потому что мечтает встретиться с Федерером в третьем круге1 758 просмотров • 09/03/2019 в 14:57
У Федерера отпадет челюсть при виде этой дивной игры волшебника из Туниса у сетки6 872 просмотров • 08/03/2019 в 12:15
Волшебные укороченные и термоядерные удары Кирьоса, которыми австралиец укротил Зверева3 852 просмотров • 03/03/2019 в 11:24
Лучшие удары и розыгрыши матча, в котором Федерер взял 100-й титул в карьере4 826 просмотров • 02/03/2019 в 18:53
Разве у Циципаса были шансы в финале, когда у Роджера проходили такие удары?5 405 просмотров • 02/03/2019 в 17:49
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Лютое невезение Харагути: игрок «Ганновера» забивал в пустые, но снегопад остановил мяч
Тот самый тысячный сенчури О’Салливана, которым он выиграл Players Championship
Главная сенсация сезона: Пидручный проигрывал Бё больше минуты, но в итоге добыл золото ЧМ
Брорссон везла Херрманн 20 секунд, но четырьмя промахами на последнем рубеже подарила немке золото
Финиш женской классики, где Непряева победила всех смертных
«Блюзмены» прилетели в Сан-Хосе и закончили гастроли в пасти «акул»