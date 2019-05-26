Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - Сонего несколько раз классно поймал Федерера, но Роджер уверенно победил в трех сетах

Сонего несколько раз классно поймал Федерера, но Роджер уверенно победил в трех сетах
 572 просмотров | 02:45
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Швейцарский монстр прошел во второй раунд «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео