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ВИДЕО - Кузнецова вышла в черной форме и провела такой же матч против 189-й ракетки

Кузнецова вышла в черной форме и провела такой же матч против 189-й ракетки
 240 просмотров | 03:10
Eurosport

1 час назадОбновлено 34 мин. назад

Светлана вылетела в первом же раунде «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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