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ВИДЕО - «Я на глине, как корова на льду». Взаимная любовь Шараповой и «Ролан Гаррос»

«Я на глине, как корова на льду». Взаимная любовь Шараповой и «Ролан Гаррос»
 694 просмотров | 01:34
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Русская теннисистка очень любит Открытый чемпионат Франции.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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