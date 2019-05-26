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ВИДЕО - «Швейцарский маэстро разобрал Сёдерлинга на молекулы». Единственный титул Федерера на «Ролан Гаррос»

«Швейцарский маэстро разобрал Сёдерлинга на молекулы». Единственный титул Федерера на «Ролан Гаррос»
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 14 мин. назад

Успех, за повторением которого швейцарец вернулся в столицу Франции.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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