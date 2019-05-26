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ВИДЕО - «Открытым турнир был условно – в нем участвовали только граждане Франции». Как зарождался «РГ»

«Открытым турнир был условно – в нем участвовали только граждане Франции». Как зарождался «РГ»
 109 просмотров | 01:37
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 19 мин. назад

Факты о первых годах главного грунтового турнира.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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