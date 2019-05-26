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ВИДЕО - «Игроки хотели лишь поскорее выбраться из этого ада». Кризис во Франции едва не сорвал «РГ»-1968

«Игроки хотели лишь поскорее выбраться из этого ада». Кризис во Франции едва не сорвал «РГ»-1968
 204 просмотров | 01:30
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Рассказ об одном из ужаснейших годов в истории турнира.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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