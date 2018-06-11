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ВИДЕО - «Испанцы боятся Наингголана, поэтому Мартинес не взял его». Фанаты тенниса – о ЧМ в России

«Испанцы боятся Наингголана, поэтому Мартинес не взял его». Фанаты тенниса – о ЧМ в России
 361 просмотров | 02:22
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

А еще Владас Ташев встретил Юргена Клоппа.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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