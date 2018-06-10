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ВИДЕО - «Главное – чтобы Макинрой не перепутал дверь». Экскурсия по главному корту Парижа

«Главное – чтобы Макинрой не перепутал дверь». Экскурсия по главному корту Парижа
 511 просмотров | 02:01
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Все, что нужно знать о корте Филиппа Шатрие.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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