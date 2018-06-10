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ВИДЕО - «Посмотрела «Тренер», «Движение вверх» и «Лед» за неделю». Топ-фильмы от участников «Ролан Гаррос»

«Посмотрела «Тренер», «Движение вверх» и «Лед» за неделю». Топ-фильмы от участников «Ролан Гаррос»
 39 просмотров | 01:11
Eurosport

56 мин. назад

Теперь ты знаешь, что заценить между парижским и лондонским «Шлемами».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
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