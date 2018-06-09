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ВИДЕО - «Ты, наверное, не знаешь, кто такой Тимберлейк». Веснина и Остапенко играют в «То или это»

«Ты, наверное, не знаешь, кто такой Тимберлейк». Веснина и Остапенко играют в «То или это»
 76 просмотров | 01:18
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Алена и Елена проверили по фактам, могут ли они называть друг друга подружками.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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