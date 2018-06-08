ВИДЕО - «Она строит розыгрыши за счет глубины ударов и превращается в убийцу». Как играют Халеп и Стивенс
Показать большеПоказать меньше
Тренер с Патриком Муратоглу
23 мин. назад
Тренер с Патриком Муратоглу
«Она строит розыгрыши за счет глубины ударов и превращается в убийцу». Как играют Халеп и Стивенс75 просмотров • 1 час назад
Муратоглу разобрал бэкхенд Федерера. Кто не понял, тот поймет3 188 просмотров • 30/08/2017 в 10:26
«Остапенко бьет с форхенда мощнее Маррея». Муратоглу оценивает шансы Елены против Халеп в финале10 911 просмотров • 10/06/2017 в 13:51
«Надаль и Тим устроят битву форхендов». Муратоглу разобрал монстров грунта5 548 просмотров • 08/06/2017 в 22:48
«У него нет слабых сторон». Муратоглу навел теннисный микроскоп на Вавринку3 578 просмотров • 04/06/2017 в 23:14
«В ее игре видна тенденция спешить при ударах справа». Муратоглу помогает Мугурусе не вылететь1 748 просмотров • 03/06/2017 в 22:13
«Она буквально разводила француженку». Почему Халеп – главная фаворитка «Ролан Гаррос»3 727 просмотров • 30/05/2017 в 09:13
«В 2016-м на «Ролан Гаррос» он играл с форхенда 49% мячей». Муратоглу – о возвращении Надаля3 762 просмотров • 29/05/2017 в 17:37
«Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала7 682 просмотров • 26/01/2017 в 07:38
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Он был сотым по игре в теннис, но одним из лучших на грунте». Безумный финал Агасси и Медведева
«Смотрела матчи Серены, потому что она была моим кумиром». Игроки – о знакомстве с теннисом
Дель Потро хватило на сет против Надаля. После Рафа покромсал соперника на кусочки
«Финалисткам дают самолет, но у нас там еще Мугуруса оказалась». Что в инстаграме Павлюченковой
Ролан Гаррос : Match of the Day : Thiem - Cecchinato
«Эйс? Что-то какая-то пошлая фигня на ум приходит». Касаткина угадывает слова по губам
«Молодежь не на то энергию тратит». 5 главных парочек в теннисе
Микст – это очень зрелищно. Хайлайты финала «Ролан Гаррос» как доказательство
Сафин и Кафельников в полном порядке. Они расшатали пенсионеров и вышли в финал ветеранского «РГ»
Шайба Овечкина и чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно
Стеклянный дом, благотворительный фонд, кроссы. На что тратит денюжки Федерер
Стивенс технично разобралась с Киз. Вы только взгляните на ее удары
Вы ведь поверили, что Шварцман выбьет Надаля? Но Рафа оказался слишком хорош
Лишь сотни свидетелей помешали Дель Потро разобраться с фанатом, который что-то крикнул ему под руку
«Шарапова или Надаль не любят, когда их ставят на «Ленглен». Главное о второй арене «Ролан Гаррос»
Судьба вернула Мугурусе должок за разгром Шараповой. Халеп была неумолима
Космический укороченный Дель Потро, после которого Чиличу проще было сдаться
В парном разряде всегда существует опасность получить мячом в голову. Маю постигла такая участь
«У меня даже не было мысли сфоткаться, будто это моя машина». Что там в инстаграме у Остапенко