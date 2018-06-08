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ВИДЕО - Сафин и Кафельников в полном порядке. Они расшатали пенсионеров и вышли в финал ветеранского «РГ»

Сафин и Кафельников в полном порядке. Они расшатали пенсионеров и вышли в финал ветеранского «РГ»
6 487 просмотров | 02:59
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

В одном из финалов «Ролан Гаррос» точно будут люди из России.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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