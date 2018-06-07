Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - В парном разряде всегда существует опасность получить мячом в голову. Маю постигла такая участь

В парном разряде всегда существует опасность получить мячом в голову. Маю постигла такая участь
1 581 просмотров | 00:50
Eurosport

14 ч. назад

Один француз грохнул другого.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео

  • Шайба Овечкина и чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно

    2 944 просмотров | 06:37

  • Стеклянный дом, благотворительный фонд, кроссы. На что тратит денюжки Федерер

    3 837 просмотров | 02:10

  • Стивенс технично разобралась с Киз. Вы только взгляните на ее удары

    1 739 просмотров | 03:04

  • Вы ведь поверили, что Шварцман выбьет Надаля? Но Рафа оказался слишком хорош

    2 486 просмотров | 03:09

  • Лишь сотни свидетелей помешали Дель Потро разобраться с фанатом, который что-то крикнул ему под руку

    6 507 просмотров | 01:15

  • «Шарапова или Надаль не любят, когда их ставят на «Ленглен». Главное о второй арене «Ролан Гаррос»

    1 336 просмотров | 01:54

  • Судьба вернула Мугурусе должок за разгром Шараповой. Халеп была неумолима

    2 440 просмотров | 03:06

  • Космический укороченный Дель Потро, после которого Чиличу проще было сдаться

    2 343 просмотров | 00:51

  • «У меня даже не было мысли сфоткаться, будто это моя машина». Что там в инстаграме у Остапенко

    3 486 просмотров | 01:52

  • «Я просто хотел извиниться перед фанатами, которые пришли посмотреть теннис». Худший день Южного

    5 046 просмотров | 01:55

  • «Он проходит в пустыне. Невероятно красивой пустыне». Теннисисты – о любимом турнире

    1 568 просмотров | 01:36

  • «Его имя звучит как вкусный салат». 5 самых высоких теннисистов

    1 897 просмотров | 02:26

  • «Не думаю, что кто-то повторит такое». Как Кафельников покорил «Ролан Гаррос»

    3 653 просмотров | 01:43

  • Кербер так мощно начала матч против Халеп, что надорвалась к середине встречи и проиграла

    2 857 просмотров | 03:05

  • Полный боли хайлайт матча Шараповой против Мугурусы, которая была зачитована режимом Серены

    9 079 просмотров | 02:49

  • Лабутены на Рождество и коктейльные платья. Гид по стилю Бушар

    6 397 просмотров | 01:56

  • Особняк за 5,5 миллионов евро и украшения за 3 ляма. На что спускает кэш Серена

    4 198 просмотров | 01:53

  • «В предсмертной записке он отметил, что боится не оправдать ожидания». Топ-5 низкорослых теннисистов

    2 466 просмотров | 02:30

  • «Что? Удар слева?» Павлюченкова угадывает слова по губам

    1 057 просмотров | 01:13