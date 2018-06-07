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ВИДЕО - «Не думаю, что кто-то повторит такое». Как Кафельников покорил «Ролан Гаррос»

«Не думаю, что кто-то повторит такое». Как Кафельников покорил «Ролан Гаррос»
2 166 просмотров | 01:43
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Евгений сотворил то, что другим и не снилось.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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