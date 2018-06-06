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ВИДЕО - «Что? Удар слева?» Анастасия Павлюченкова угадывает слова по губам

«Что? Удар слева?» Павлюченкова угадывает слова по губам
 759 просмотров | 01:13
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 9 ч. назад

Русская теннисистка запросто могла бы работать шпионом.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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