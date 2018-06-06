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ВИДЕО - Путинцевой не хватило немного удачи, чтобы взять первый сет. Во втором Киз уже не отпустила победу

Путинцевой не хватило немного удачи, чтобы взять первый сет. Во втором Киз уже не отпустила победу
2 241 просмотров | 10:59
Eurosport

22 ч. назад

Американка впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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