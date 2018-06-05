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ВИДЕО - «В отличие от Роджера, Рафа предпочитает спортивный стиль и за пределами корта». Гид по стилю Надаля

«В отличие от Роджера, Рафа предпочитает спортивный стиль и за пределами корта». Гид по стилю Надаля
1 864 просмотров | 01:51
Eurosport

7 ч. назад

Испанец почти не влезает в костюм.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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