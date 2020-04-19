Шараповой стукнуло 33. Вспоминаем ее шикарную победу на «Ролан Гаррос»

Финал «Ролан Гаррос»-2014: Мария Шарапова – Симона Халеп (видео)
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#StarsBirthday
4 ч. назадОбновлено 1 час назад
#StarsBirthday
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