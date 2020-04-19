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Финал «Ролан Гаррос»-2014: Мария Шарапова – Симона Халеп (видео)

Шараповой стукнуло 33. Вспоминаем ее шикарную победу на «Ролан Гаррос»
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#StarsBirthday

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

В 2014-м случилась последняя победа Марии на «ТБШ».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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#StarsBirthday


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