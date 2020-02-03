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ВИДЕО - Новак Джокович прибыл с трофеем в ботанический сад Мельбурна и столкнулся с 76-летней фанаткой

Джокович прибыл с трофеем в ботанический сад Мельбурна и столкнулся с 76-летней фанаткой
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Miscellaneous

1 час назад

Реакция Новака оказалась как всегда милой.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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