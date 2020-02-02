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ВИДЕО - Тим выиграл три лучших розыгрыша финала – небольшое утешение для австрийца

Тим выиграл три лучших розыгрыша финала – небольшое утешение для австрийца
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Eurosport

45 мин. назад

Топ-5 самых крутых моментов титульного матча.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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