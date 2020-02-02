Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Еще раз насладись финалом Тим – Джокович, в котором не без труда возобладал опыт

Еще раз насладись финалом Тим – Джокович, в котором не без труда возобладал опыт
 642 просмотров | 03:04
Eurosport

1 час назад

Новак ушел с 1-2 по сетам и в восьмой раз стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
Больше видео